Из Нацбанка пытались вывезти золотые монеты и валюту - УДАР

Об этом сообщает сайт политсилы со ссылкой на Валерия Пацкана.

“Только что мы с коллегой Ярославом Дубневичем стали свидетелями того, как советник главы НБУ пытался вывезти из Нацбанка средства. Мы это задокументировали, составили соответствующий акт относительно всех полученных средств (70 тысяч долларов и 100 тысяч гривен), монет различного достоинства и вещей, в частности, номерного компьютера”, - рассказал Валерий Пацкан.

Он отметил, что все изъятые вещи депутаты передали на хранение начальнику департамента безопасности НБУ. А в понедельник глава Нацбанка Соркин должен доложить депутатам о происхождении и назначении этих денег.