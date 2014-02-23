Из Нацбанка пытались вывезти золотые монеты и валюту - УДАР
07:02, 23 февраля 2014Политика
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Народные депутаты от Удара Валерий Пацкан и Ярослав Дубневич остановили советника НБУ Владислава Харчука, который пытался вывезти из Нацбанка Украины средства и монеты разного достоинства.
Харчук пытался вывезти 70 тысяч долларов - Пацкан
Об этом сообщает сайт политсилы со ссылкой на Валерия Пацкана.
“Только что мы с коллегой Ярославом Дубневичем стали свидетелями того, как советник главы НБУ пытался вывезти из Нацбанка средства. Мы это задокументировали, составили соответствующий акт относительно всех полученных средств (70 тысяч долларов и 100 тысяч гривен), монет различного достоинства и вещей, в частности, номерного компьютера”, - рассказал Валерий Пацкан.
Он отметил, что все изъятые вещи депутаты передали на хранение начальнику департамента безопасности НБУ. А в понедельник глава Нацбанка Соркин должен доложить депутатам о происхождении и назначении этих денег.
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