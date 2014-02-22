Тимошенко нужно немедленно освободить - адвокат

Принятие сегодня Верховной Радой Украины постановления о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко означает, что ее немедленно нужно освободить.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

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Отвечая на вопрос, какой механизм и процедура должны быть, он сказал: “Насколько я понимаю, это постановление за подписью председателя Верховной Рады для выполнения должно быть передано начальнику Качановской колонии”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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За соответствующее постановление (№4166) проголосовали 322 народных депутата из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.