Наблюдатели CIS-EMO: Януковичу может грозить Гаагский трибунал

Президенту Украины Виктору Януковичу может грозить Гаагский трибунал.

Такое мнение высказал директор Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO Александр Бедрицкий, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

Бедрицкий пояснил, что инициаторами Гаагского трибунала могут быть западные страны – европейские страны либо США, но «беда Януковича в том, что он может просто не дожить до трибунала».

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«Дело в том, что отношение к нему в обществе как со стороны оппозиции, оно, естественно негативное… Так и со стороны его условных сторонников, которые чувствуют себя преданными и обманутыми. И, случись что, защищать его окажется некому», – отметил эксперт.

Международная организация по наблюдению за выборами CIS-EMO (Commonwealth of the Independent States - Election Monitoring Organization) была создана в 2003 году как международная неправительственная организация. Основная цель организации - содействие сохранению и развитию института выборов и общественного контроля за ними в странах с развивающимися демократическими системами. В Украине CIS-EMO осуществляла электоральный мониторинг за президентскими (2004, 2010), парламентскими (2006, 2012) и местными (2010) выборами.