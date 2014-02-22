В "Свободе" отмечают массовый переход правоохранителей на сторону митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

«В настоящее время поступают массовые сообщения о переходе патрульно-постовой службы, Внутренних войск на сторону тех граждан, которые вышли защищать свою страну», - сказал Швайка.

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В частности, отметил он, 247 милиционеров ППС в Киеве заявили о готовности переходить на сторону протестующих.

Швайка обратился к офицерам, возглавляющим эти подразделения, с призывом патрулировать улицы Киева, «поскольку и в Харькове, и в Киеве в Мариинском парке мы уже нашли огромное количество экипировки майдановской, одев которую, сейчас могут совершаться многочисленные погромы».