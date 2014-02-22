КИУ: Янукович в Харькове не может поддержать сепаратистские идеи

Об этом в комментарии УНИАН рассказал глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

По его словам, президент, как государственный деятель и гарант Основного закона, не может заявлять что угодно. "К примеру, президент не может провозгласить новую столицу, учитывая, что все органы государственной власти - Верховная Рада, Кабинет министров, Служба безопасности Украины и другие - находятся в Киеве", - сказал он.

По мнению эксперта, эскалация конфликта - это самый критичный из возможных сценариев. И такое развитие ситуации не выгодно никому. "Подобные действия не примет весь мир, разве что, кроме России", - сказал Черненко.

В целом же, по его словам, подобные решения, которые могут прозвучать на съезде в Харькове, не поддержат, в первую очередь, сами региональные элиты. Особенно в этом не заинтересованы сильные финансово-промышленные группы юго-востока страны.

Что же касается вопроса неподписания принятых 21 февраля Верховной Радой законов, в частности, относительно возвращения к Конституции 2004 года, Черненко напомнил, что у президента есть для этого два дня, и он еще успеет вернуться в Киев, чтобы это сделать. "Если же президент не подпишет законы, то он продемонстрирует, что не выполняет своих обязательств, которые гарантировал европейским дипломатам,выступающим гарантами договоренностей между украинской властью и оппозицией. Но, если президент нарушает эти договоренности, то теряет легитимность, его перестанут признавать субъектом", - пояснил глава КИУ.

В то же время, Александр Черненко считает, что даже в этом случае Верховная Рада сможет найти путь для легитимизации принятых законов. "Да, без президента это сделать будет тяжело, но парламент может взять на себя ответственность и найти путь для легитимизации. Он может быть не совсем безупречным с точки зрения права, но в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, нужно искать выход...И, думаю, этот выход примет как большинство областей Украины, так и весь мир", - подытожил он.Как сообщал УНИАН, в Администрации Президента отмечают, что после договоренностей, достигнутых 21 февраля, градус напряжения в обществе постепенно спадет. А сохранение единства и целостности Украины -важнейшая задача для главы государства.