США осуждают применение насилия в Украине обеими сторонами



Об этом заявила журналистам представитель госдепартамента Мари Харф, сообщает РИА Новости.

«Мы осуждаем насилие с обеих сторон - как со стороны правительственных сил, так и со стороны протестующих. В последние дни было много смертей , и мы выясняем , кто ответственен за это», - сказала Харф.

При этом на данный момент, по ее словам , визовые санкции коснулись лишь представителей украинской власти.