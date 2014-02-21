США осуждают применение насилия в Украине обеими сторонами
23:35, 21 февраля 2014Политика
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Вашингтон осуждает применение насилия обеими сторонами противостояния в Украине.
Об этом заявила журналистам представитель госдепартамента Мари Харф, сообщает РИА Новости.
«Мы осуждаем насилие с обеих сторон - как со стороны правительственных сил, так и со стороны протестующих. В последние дни было много смертей , и мы выясняем , кто ответственен за это», - сказала Харф.
При этом на данный момент, по ее словам , визовые санкции коснулись лишь представителей украинской власти.
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