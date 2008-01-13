Завтра Тимошенко будет инспектировать Днепропетровск

В понедельник, 14 января, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуществит рабочую поездку в Днепропетровск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, во время поездки глава правительства примет участие в презентации проекта реконструкции Международного аэропорта в Днепропетровске, ознакомится с ситуацией о состоянии и перспективах строительства метрополитена в городе.

Во время пребывания в Днепропетровске Ю.ТИМОШЕНКО проверит роботу “Сбербанка” в перерегистрации вкладчиков и выдаче сбережений. Также премьер-министр пообщается с днепропетровцами, пострадавшими в результате взрыва газа в доме по улице Мандриковской, 127.

С 19:15 до 20:00 Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в прямом эфире на 11-м городском телеканале Днепропетровска.