Ющенко сказал, когда обратится к Верховной Раде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится к Верховной Раде Украины с посланием в день открытия второй сессии. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Мукачево.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом В.ЮЩЕНКО отметил, что “сегодня изучается вопрос, когда откроется вторая сессия, поскольку есть инициатива сократить парламентские каникулы”. В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что это будет начало февраля.

Также Президент сообщил, что сегодня послание дорабатывается параллельно с изучением программы деятельности правительства, которая изучается в секретариате Президента.

Как сообщал УНИАН, 13-14 января Президент Украины находится с рабочей поездкой на Закарпатье.