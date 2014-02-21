Мэр и горсовет Мариуполя отказались поддержать съезд Добкина

Об этом сообщает мариупольский сайт 0629.

Как сообщили изданию в пресс-службе городского совета, в Мариуполе не получали приглашения на участие в съезде. А даже если бы и получили, все равно не поехали бы.

Также городской голова Мариуполя заявил, что не поддерживает инициатив, которые выдвигаются в Харькове, отметили в пресс-службе. "Мы за единую и неделимую Украину", - сказал Юрий Хотлубей.

Напомним, губернатор Харьковской области Михаил Добкин во исполнение инициативы всеукраинского союза "Украинский фронт", созданного при активном участии российских организаций, объявил о созыве депутатов всех уровней юго-востока, юга Украины и АРК Крым.

Съезд назначен на 22 февраля.

"По инициативе Всеукраинского общественного союза "Украинский фронт" 22 февраля в Харькове пройдет Съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей, города Севастополя и Автономной республики Крым",- говорится в сообщении, которое разместил Михаил Добкин в социальных сетях.

Какие именно вопросы планируется обсудить - в сообщении не уточняется. Однако во вчерашних своих заявлениях харьковский губернатор выступал с призывами отсоединения юго-востока страны, а также переноса столицы Украины из Киева в Харьков.