Милиционера, пугавшего киевлян оружием, хотят наградить - СМИ
13:50, 21 февраля 2014Политика
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ЦИК в пятницу может наградить и.о. начальника киевской милиции Валерия Мазана, который ранее оправдывал силовиков , которые применяли оружие против активистов.
Валерия Мазана могут наградить / фото sud.ua
Его должны наградить за "успешное проведение выборов в 5 -ти округах", cообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
По словам источника, на совещании в ЦИК в 14:30, а затем на заседании пытаться продавить такое решение провластным большинством.
Как известно, довыборы в 5 мажоритарных округах состоялись 15 декабря 2013 .
В четырех из них победили представители власти. Оппозиция заявляла о масштабных фальсификациях. Зарубежные наблюдатели призвали ЦИК провести расследование.
Центризбирком сказал, что это не входит в их компетенцию и переадресовал жалобы в милицию.
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