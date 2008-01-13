Ющенко будет есть щедрую кутью на Закарпатье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, 13 января в Мукачево глава государства проведет рабочую встречу с Президентом Венгерской Республики Ласло ШОЙОМОМ. Во время встречи планируется обсудить ряд вопросов, в частности, продолжения активного политического диалога на наивысшем уровне, сотрудничества в гуманитарной сфере, вопрос обеспечения прав национальных меньшинств и пограничного сотрудничества и тому подобное.

Также в Мукачево главы двух государств посетят общеобразовательные школы с украинским и венгерским языками обучения, где пообщаются с детьми и вручат учебным заведениям ценные подарки.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО и Л.ШОЙОМ в этот же день посмотрят программу фестиваля-конкурса «Червене вино – 2008».

14 января в Ужгороде Президент Украины В.ЮЩЕНКО проведет рабочую встречу с Президентом Словацкой Республики Иваном ГАШПАРОВИЧЕМ. На встрече предусматривается обсудить вопросы трансграничного сотрудничества, обеспечения прав национальных меньшинств в Украине и Словакии, политического диалога между двумя странами и вопрос введения совместного погранично-таможенного контроля.

Также президенты Украины и Словацкой Республики осмотрят украинские и словацкие грузовые терминалы на КПП «Ужгород».