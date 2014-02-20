Кравчук предлагает Раде завтра назначить досрочные выборы

В ходе заседания нужно, по его мнению, принять закон о сокращении полномочий Президента, сформировать правительство и назначить досрочные президентские и парламентские выборы.

Об этом он сообщил в эфире ТСН.

«Надо собраться завтра в парламенте в полном составе, потому что любое решение, которое будет принято частью парламента не будет легитимным», - прокомментировал Кравчук сегодняшнее экстренное заседание парламента.

Экс-президент предлагает созвать заседание ВР завтра лично Президенту и спикеру, на котором как минимум должны присутствовать 380 нардепов. «Депутатам имеет и Президент, и Председатель ВР сказать твердо, что завтра решается судьба Украины. Решается судьба Украины, поэтому должен быть в полном составе парламент, ну если, скажем не 450, то пусть будет 400, пусть будет 380, но не 226».

На этом заседании, по словам Кравчука, ВР необходимо принять: «конституционный закон о власти, где определить сокращения полномочий президента, создание нового правительства, технического, любого, которое будет выполнять полномочия, которые заберут у Президента, и досрочные выборы парламента и досрочные выборы Президента».