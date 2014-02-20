Омбудсмен: Международные стандарты не позволяют разрешать массовые беспорядки стрельбой на поражение

Ни один международный стандарт не позволяет правоохранителям вести огонь на поражение для прекращения массовых беспорядков. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

Как говорится в ее заявлении, переданном УНИАН, «в последние дни на улицах Киева и городов Украины происходит ужасная трагедия. По состоянию на сегодняшний день, по имеющейся информации, погибли около пятидесяти человек, но есть информация, что жертв значительно больше. Госпитализированы сотни людей».

Лутковская сообщает, что сегодня провела мониторинг киевских больниц, они переполнены. Там находятся десятки людей с огнестрельными ранениями.

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Фактически, на улицах украинской столицы происходят военные действия.

«Я обращаюсь ко всем, кто задействован в этих событиях. Ни один политический кризис не может быть оправданием в случае смерти даже одного человека. Ни одно политическое противостояние не стоит того, чтобы из-за него погибали, становились калеками, теряли здоровье сотни граждан Украины. Ни один международный стандарт не позволяет правоохранителям вести огонь на поражение для прекращения массовых беспорядков. Напротив, международные документы призывают к минимизации вреда в результате применения силы. Иначе такие действия являются преступлением», - отмечает омбудсмен.

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«Я понимаю, что ситуация зашла в тупик, однако строить государство на человеческой крови нельзя. В любом случае любой конфликт должен быть решен за столом переговоров, мирным путем. Путем политического компромисса, взаимных настоящих шагов сторон навстречу друг другу», - подчеркивает она.

В связи с этим Уполномоченный ВР по правам человека призывает «немедленно прекратить кровопролитие на улицах Киева и городов Украины ради сохранения человеческих жизней. Никогда не поздно остановить стрельбу, чтобы сохранить человеческие жизни и человеческие доли».

Как сообщал УНИАН, кровопролитное противостояние силовиков и митингующих возобновилось в Киеве 18 февраля. По состоянию на утро сегодняшнего дня сообщалось о 28 погибших. Однако сегодня снайперы начали расстреливать людей на Майдане Незалежности в Киеве. Сообщалось, что в гостинице «Украина» находится 13 убитых. Также СМИ сообщали, что возле отеля «Казацкий» лежат тела 7 убитых. Кроме того, Минздрав сообщал о 7 погибших. Точное количество жертв неизвестно. В то же время МВД заявило, что выдало милиции огнестрельное оружие