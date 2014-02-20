Янукович прервал разговор с министрами ЕС для звонка Путину
15:37, 20 февраля 2014Политика
6
Президент Украины Виктор Янукович прервал разговор с министрами иностранных дел Польши, Франции и Германии, которая сегодня проходит в Киеве, для телефонного звонка Президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на "надежный источник".
"Янукович звонит сейчас до Путина. Министры наговаривают его, чтобы он сократил свой президентский срок до конца текущего года", - сказал источник РАР
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter