Уполномоченный Президента по правам ребенка подал в отставку

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Подал заявление об увольнении в связи с невозможностью исполнять свои должностные обязанности», - написал Павленко.

Он отметил, что категорически осуждает насилие со стороны спецназовцев против мирных демонстрантов, молодежи, студентов и детей.

«До сих пор делал все от меня зависящее, используя все возможности, чтобы обеспечить достойное отношение и соблюдение прав детей-участников протестов или втянутых в конфликт, которые сегодня приобретают свой жизненный опыт на баррикадах», - добавил Павленко.

По его словам, с сегодняшнего дня он продолжит этим заниматься этим как гражданин Украины.