Уполномоченный Президента по правам ребенка подал в отставку
15:37, 20 февраля 2014Политика
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Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко подал заявление об увольнении.
Павленко подал в отставку
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Подал заявление об увольнении в связи с невозможностью исполнять свои должностные обязанности», - написал Павленко.
Он отметил, что категорически осуждает насилие со стороны спецназовцев против мирных демонстрантов, молодежи, студентов и детей.
«До сих пор делал все от меня зависящее, используя все возможности, чтобы обеспечить достойное отношение и соблюдение прав детей-участников протестов или втянутых в конфликт, которые сегодня приобретают свой жизненный опыт на баррикадах», - добавил Павленко.
По его словам, с сегодняшнего дня он продолжит этим заниматься этим как гражданин Украины.
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