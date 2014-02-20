Милиция опровергает информацию о побеге заключенных из Мартусовской колонии

В милиции Киевской области опровергают информацию о побеге заключенных из Мартусовской колонии, которая находится в Бориспольском районе.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

«Эта информация не отвечает действительности, колония функционирует в обычном режиме с усилением мер безопасности», - сказали в ОСО.

В то же время в милиции отметили, что сегодня в Бориспольском районе возникали столкновения между гражданами, которые ехали в Киев на автобусах, и гражданами, которые пытались заблокировать их движение.

Также в ОСО заявили, что сегодня около 300 агрессивно настроенных граждан окружили автобус с милиционерами, которые ехали в Киев, избили их и отняли спецсредства.

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УДАР заявляет, что «титушки» начали совершать погромы и мародерство в селах вблизи Бориспольской трассы

Как сообщал УНИАН, в частности, сегодня «УДАР» со ссылкой на активистов проинформировал, что «титушки» и преступники, которых специально выпустили из тюрьмы в Мартусовке Киевской области, начали погромы и мародерство в селах возле Киева.

«В Кровном они разгромили детсад и церковь, сейчас добрались до села Счастливого», - сообщила партия со ссылкой на своих активистов.

В УДАРе призвали людей самоорганизовываться и вставать на защиту своих сел, жизни и здоровья и имущества сограждан.