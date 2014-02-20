«УДАР»: титушки начали погромы и мародерство в селах вблизи Бориспольской трассы
15:02, 20 февраля 2014Политика
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В частности, как сообщают активисты, в Кривном титушки разгромили детсад и церковь.
Титушки и преступники, которых выпустили из тюрьмы в Мартусевке Киевской области, начали погромы и мародерство в селах вблизи Бориспольской трассы.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии УДАР.
«В Кривном они разгромили детсад и церковь, сейчас добрались в село Счастливое», - сообщает пресс-служба со ссылкой на своих активистов.
Поэтому в УДАРе призывают людей самоорганизовываться и вставать на защиту своих сел, жизни и здоровья и имущества сограждан.
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