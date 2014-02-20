«УДАР»: титушки начали погромы и мародерство в селах вблизи Бориспольской трассы

Титушки и преступники, которых выпустили из тюрьмы в Мартусевке Киевской области, начали погромы и мародерство в селах вблизи Бориспольской трассы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии УДАР.

«В Кривном они разгромили детсад и церковь, сейчас добрались в село Счастливое», - сообщает пресс-служба со ссылкой на своих активистов.

Поэтому в УДАРе призывают людей самоорганизовываться и вставать на защиту своих сел, жизни и здоровья и имущества сограждан.