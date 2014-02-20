Сети АЗС «Сокар» и «Окко» в Киеве работают в штатном режиме – сообщения компаний
14:09, 20 февраля 2014Политика
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Сети АЗС «Сокар» и «Окко», расположенные непосредственно в Киеве и области, работают в штатном режиме и имеют достаточный объем топлива, сообщили УНИАН в пресс-службах обеих компаний – владельцев сетей АЗС.
Бензин на автозаправочніх станциях пока есть
В частности, АЗС «Окко», сеть которых насчитывает 24 станции в Киеве и 17 станций в области, работают в штатном режиме.
Аналогичное заявление сделали в «Сокаре». «Вчера топливо завезли. Как правило, его хватает на два дня. Бензовозы пропускают в Киев», - сообщили УНИАН в пресс-службе «Сокар», оперирующей 5 АЗС в Киеве.
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Ранее ряд СМИ сообщили о наблюдающемся дефиците топлива на заправках в связи с блокадой Киева. В частности, как сообщалось, на отдельных заправках топливо уже закончилось, а новые партии не могут завезти из-за блокирования въездов в город. На тех АЗС, где еще есть в наличии бензин, формируются очереди по 200-300 м.
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