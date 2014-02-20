Бэсеску: Румыния готова принять около 3,5 тыс беженцев из Украины
Президент Румынии выступает за введение санкций против украинской власти.
Румыния выступает за введение санкций против украинской власти
Сегодня на Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе, центральной темой которой будет ситуация в Украине, Румыния согласится с введением санкций в отношении лиц, ответственных за применение чрезмерной силы в Киеве.
Об этом заявил президент Румынии Траян Бэсеску, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Всемирную службу радио Румыния.
Президент Румынии отметил, что сегодня рано говорить об экономических санкций против Украины, которая оказалась в чрезвычайно сложном экономическом положении.
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По его словам, Румыния готова принять примерно 3500 беженцев с Украины.
В то же время глава румынского государства вновь призвал украинского президента Виктора Януковича не применять чрезмерную силу, а лидеров оппозиции - отделиться от экстремистских групп, которые провоцируют силы правопорядка.
Ранее сообщалось, Генсек ООН Пан Ги Мун призвал украинскую власть прекратить использовать чрезмерную силу против митингующих.