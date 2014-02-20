Бэсеску: Румыния готова принять около 3,5 тыс беженцев из Украины

Румыния выступает за введение санкций против украинской власти

Сегодня на Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе, центральной темой которой будет ситуация в Украине, Румыния согласится с введением санкций в отношении лиц, ответственных за применение чрезмерной силы в Киеве.

Об этом заявил президент Румынии Траян Бэсеску, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Всемирную службу радио Румыния.

Президент Румынии отметил, что сегодня рано говорить об экономических санкций против Украины, которая оказалась в чрезвычайно сложном экономическом положении.

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По его словам, Румыния готова принять примерно 3500 беженцев с Украины.

В то же время глава румынского государства вновь призвал украинского президента Виктора Януковича не применять чрезмерную силу, а лидеров оппозиции - отделиться от экстремистских групп, которые провоцируют силы правопорядка.

Ранее сообщалось, Генсек ООН Пан Ги Мун призвал украинскую власть прекратить использовать чрезмерную силу против митингующих.