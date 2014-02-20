Сегодня в Украине день траура

Соответствующий указ подписал 19 февраля Президент Виктор Янукович.

Указ предусматривает, что в день траура на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменены развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал УНИАН , по последним данным Министерства здравоохранения, в Киеве в результате столкновений умерли 28 человек.