Глава МИД Польши едет в Киев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский едет в Киев.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«По дороге в Киев», - написал он на английском и польском языках.

Пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский в комментарии УНИАН отметил, что Сикорский прибудет в столицу Украины сегодня вечером.

При этом он не уточнил, с кем у Сикорского запланированы встречи во время визита в Украину, отметив, что информация об этом будет обнародована по ходу визита.

Ранее сегодня Сикорский в своем Twitter написал, что в ближайшее время прибудет с ”миссией в Киев” по просьбе Высокого представителя по иностранным делам Европейского союза Кэтрин Эштон.

Евросоюз завтра из-за последних событий в Киеве планирует провести внеочередное заседание глав МИД государств-членов, на котором планируется обсудить вопрос введения персональных санкций против украинских чиновников, виновных в насилии в Украине.

Сегодня утром глава правительства Польши Туск заявил, что будет убеждать других лидеров ЕС ввести такие санкции.

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Как ранее сообщал УНИАН, глава МИД Польши осудил насилие в Киеве и призвал стороны конфликта к немедленному диалогу.

"Украина, похоже, готова вырвать поражение из пасти переговорного успеха. Самосдерживание и политический компромисс нужны срочно", - написал Сикорский в Twitter.