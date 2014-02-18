МИД Швеции и Польши осудили насилие в Украине

Министры иностранных дел Швеции и Польши Карл Бильдт и Радослав Сикорский осудили насилие в Киеве и призвали стороны противостояния к сдержанности и поиску политического компромисса.

Об этом говорится в записях на сайте микроблогов Twitter глав дипломатий Швеции и Польши, которые были соинициаторами программы ЕС "Восточное партнерство".

"Новости из Киева очень беспокоят. Все должны избегать какой-либо формы насилия. Лишь диалог и демократия могут принести решения", - написал Бильдт.

"Каждый в Украине несет ответственность за достижение мирного и ненасильственного урегулирования после трагических смертей сегодняшнего дня", - добавил шведский министр в другой записи.

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Глава польской дипломатии Сикорский написал в Twitter: "Украина, похоже, готова вырвать поражение из пасти переговорного успеха. Самосдерживание и политический компромисс необходимы срочно".

Представитель польского МИД также написал на сайте микроблогов: "Мы решительно осуждаем насилие в Киеве и призываем обе стороны конфликта в Украине к немедленному диалогу. Компромисс является единственным решением".