Власть Украины потеряла почти всю свою легитимность - президент Европарламента
Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявляет, что в результате силовых действий против протестующих в Киеве с многочисленными жертвами власть Украины потеряла почти всю свою легитимность, и призвал к срочному прекращению дальнейшего кровопролития.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Шульца, в которой он также призвал пригрозить украинской власти "солидными" адресными санкциями за применение силы против Майдана.
"Трагедия разворачивается в Украине. Неспособность власти приобщиться к подлинному диалогу привела к возобновлению насилия и смертей многих протестующих и милиционеров. Это чрезвычайно шокирует и является неприемлемым. Это требует сильной и немедленного действия. Украинская власть утратила почти всю свою легитимность", - говорится в заявлении президента Европарламента.
Он призвал к немедленному прекращению кровопролития за любую цену. "Я знаю, что это трудно, но диалог должен возобновиться", - заявил Шульц.
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"Со стороны Европейского Союза чего мы нуждаемся немедленно, так это угрозы солидными адресными санкциями против тех, кто виноват в нарушении прав человека. Мы также нуждаемся в солидной финансовой помощи, если ситуация разрешится в мирное и политическое урегулирование будет найдено. Украинский народ заслуживает всяческой нашу поддержку. Я уверен, что конец истории будет на его стороне", - добавил Шульц.