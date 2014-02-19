Власть Украины потеряла почти всю свою легитимность - президент Европарламента

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Шульца, в которой он также призвал пригрозить украинской власти "солидными" адресными санкциями за применение силы против Майдана.

"Трагедия разворачивается в Украине. Неспособность власти приобщиться к подлинному диалогу привела к возобновлению насилия и смертей многих протестующих и милиционеров. Это чрезвычайно шокирует и является неприемлемым. Это требует сильной и немедленного действия. Украинская власть утратила почти всю свою легитимность", - говорится в заявлении президента Европарламента.

Он призвал к немедленному прекращению кровопролития за любую цену. "Я знаю, что это трудно, но диалог должен возобновиться", - заявил Шульц.

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"Со стороны Европейского Союза чего мы нуждаемся немедленно, так это угрозы солидными адресными санкциями против тех, кто виноват в нарушении прав человека. Мы также нуждаемся в солидной финансовой помощи, если ситуация разрешится в мирное и политическое урегулирование будет найдено. Украинский народ заслуживает всяческой нашу поддержку. Я уверен, что конец истории будет на его стороне", - добавил Шульц.