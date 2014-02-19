Милиция открыла почти 40 уголовных дел за "умышленные убийства" и "массовые беспорядки"

Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Олег Татаров, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних войск.

По его словам, это касается как столицы, так и регионов. Из них в Киеве зарегистрировано 24 уголовных производства. «В частности, за умышленные убийства, организацию массовых беспорядков, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Наряду с этим открыты производства по фактам захвата административных зданий, совершения массовых беспорядков и поджогов органов власти во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ривненской областях », - сказал Татаров.

По словам представителя ГСУ, в правоохранительные органы доставлены 77 человек, 58 из них уже задержаны процессуально. Сейчас решается вопрос о задержании еще 10 человек, совершивших уголовные преступления, добавил он.

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«К сожалению, есть 24 человека, которые погибли во время столкновений. 10 из них правоохранители, 14 - гражданские лица. Некоторые из них имеют огнестрельные ранения, в подавляющем большинстве, слепые ранения. Можно утверждать, что они совершены из переделанного огнестрельного оружия. Возможно, выстрелы были в толпе», - заявил Татаров.

Милиция устанавливает обстоятельства совершения уголовных преступлений и выясняет, кто к ним причастен, добавил он.

По словам Татарова, «милицией изымается оружие, брошенное злоумышленниками при попытке избежать уголовной ответственности. Сейчас его исследуют, в том числе проверяют на причастность к совершению других преступлений».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.

В этот день должно было состояться заседание Верховной Рады Украины. Оппозиция требовала включить в повестку дня постановления о возвращении к Конституции 2004 года, но руководство парламента, по утверждению оппозиции, отказывалось это делать.