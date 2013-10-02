Прокуратура открыла 4 уголовных производства в связи с событиями у КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Одно уголовное производство открыто прокуратурой Шевченковского района по заявлению народных депутатов по препятствованию их законной деятельности (ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Украины).

Еще 2 уголовных производства открыто по заявлениям работников милиции в связи с оказанием им сопротивления (ч. 2 ст. 342 УК). Кроме того, одно производство расследуется по факту грубого нарушения общественного порядка – хулиганства (ч. 1, ст. 296), проинформировали в прокуратуре. Расследованием этих 3 уголовных производств занимается Шевченковское райуправление милиции.

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Кроме того, в прокуратуре напомнили, что в производстве милиции Шевченковского района находится еще 5 протоколов, составленных в отношении участников акции за административные нарушения – мелкие хулиганства.

Как сообщалось, сегодня, 2 октября, представители оппозиционных партий протестовали против проведения сессии Киевсовета, которую они считают нелегитимной из-за окончания срока полномочий нынешнего состава.

Здание мэрии взяли под охрану сотрудники МВД. Сторонники оппозиции во главе с народными депутатами пытались пройти в здание мэрии, чтобы помешать проведению заседания. Над толпой распылили слезоточивый газ, кто-то бросил несколько дымовых шашек.

В милиции заявили, что во время столкновений возле здания столичной мэрии 4 милиционера получили телесные повреждения, один из них был госпитализирован.

Вместе с тем начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк признал, что правоохранители применяли слезоточивый газ против участников акции протеста.

“Работника (милиции) затянули в толпу и начали бить. Поэтому газ был применен. Работник возвращен назад. Массового применения газа не было”, - сказал Коряк.