Верховный комиссар ООН по правам человека призвала к расследованию событий в Украине
14:46, 19 февраля 2014Политика
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Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй сегодня призвала к независимому расследованию событий в Украине, где в результате столкновений погибли не менее 25 человек.
Верховный комиссар ООН по правам человека призвала к расследованию событий в Украине
”Я призываю к неотложному независимому расследованию, чтобы установить факты, которые обеспечат должную ответственность за эти кровавые столкновения”, - говорится в заявлении Пиллэй, передает РИА «Новости».
Она также призвала правительство и протестующих в Украине в кратчайшие сроки предпринять шаги для мирного разрешения ситуации.
Как сообщалось, столкновения возобновились в Киеве 18 февраля, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив Конституцию 2004 года.
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