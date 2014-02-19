Верховный комиссар ООН по правам человека призвала к расследованию событий в Украине

”Я призываю к неотложному независимому расследованию, чтобы установить факты, которые обеспечат должную ответственность за эти кровавые столкновения”, - говорится в заявлении Пиллэй, передает РИА «Новости».

Она также призвала правительство и протестующих в Украине в кратчайшие сроки предпринять шаги для мирного разрешения ситуации.

Как сообщалось, столкновения возобновились в Киеве 18 февраля, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив Конституцию 2004 года.