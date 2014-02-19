Для зачистки Майдана СБУ и МВД разработали две спецоперации «Волна» и «Бумеранг» - Москаль

Нардеп, первый замглавы Комитета ВР Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией генерал милиции Геннадий Москаль назвал имена силовиков, которые руководят начавшимся со вторника кровавым штурмом Майдана, что уже привело к гибели более двух десятков митингующих и около тысячи получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Как сообщает Москаль, для зачистки Майдана были разработаны две спецоперации – «Волна» и «Бумеранг».

«Первую операцию под названием «Волна», согласно нормативно-правовых актов, может ввести в действие только министр МВД Виталий Захарченко. Готовили и осуществляют руководство «Волной» заместитель министра МВД Виктор Ратушняк, начальник департамента общественной безопасности МВД Александр Крикун, и.о. начальника ГУМВД в Киеве Валерий Мазан и начальник главного управления - командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк», - процитировала пресс-служба слова депутата Москаля.

«Вторая операция под названием «Бумеранг» выполняется силами Антитеррористического центра СБУ. Разрабатывают и руководят операцией первый заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий, начальник управления департамента "Т" СБУ Сергей Потиевский, начальник УСБУ Киева и Киевской области Александр Щеголев, а также руководитель антитеррористического центра и руководитель центра специальных операций "Альфа" П", - добавил народный депутат.

Пресс-служба Москаля также сообщила, что возможность применения "Волны" и "Бумеранга" против митингующих неоднократно обсуждалась в течение всего периода акций протеста.

«На одно из совещаний в Администрацию Президента пригласили известного специалиста по антитеррористическим операциям из России, героя Российской Федерации. Россиянин резко раскритиковал предложенные МВД и СБУ спецоперации, назвал их авторов профессионально непригодными и предостерег от применения "Волны" и "Бумеранга", указывая на высокую вероятность значительных жертв с обеих сторон и непредсказуемые последствия в будущем. Как видим, эти советы оказались подходящими, однако к ним никто не прислушался", - сказал Москаль.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновились столкновения между протестующими на Майдане и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.