Кремль теперь не знает, когда предоставит Украине второй транш кредита

В Кремле происходящие в Украине "трактуется как попытка государственного переворота", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ИТАР-ТАСС.

Он пояснил, что в Украине происходит захват зданий, а также захват оружия. Ответственность за происходящее целиком и полностью лежит на экстремистах, заявил Песков.

"В Москве решительно осуждают насилие со стороны экстремистских элементов, которые воспользовались выполнением условий по амнистии и сразу приступили к насильственным действия", - сказал Песков.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович действительно провели телефонный разговор "накануне ночью, поздно-поздно вечером", подтвердил пресс-секретарь главы российского государства.

Однако он назвал "уткой" сообщения некоторых СМИ о содержании разговора. "Вся информация, которая публикуется о содержании разговора, является ничем иным чем "уткой" и не соответствует действительности".

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"Президент России не давал и не дает советов украинскому коллеге, как и что делать. И не имеет в виду давать советы в дальнейшем", - сказал Песков.

"Позиция руководства России, президента РФ относительно событий в Украине - дождаться скорейшего урегулирования ситуации, но каким образом и за счет чего будет достигнуто урегулирование является исключительно прерогативой легитимных властей", - сказал он.

Москва поддерживает диалог со всеми цивилизованными, политическими силами Украины, подчеркнул Песков.

В Кремле не дают пока ответ о возможности предоставить Украине второй транш кредита в данный момент.

"Очевидно, в ситуации, когда экстремисты устраивают то, что происходит на Украине, урегулирование именно этой ситуации является приоритетом", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о предоставлении второго транша кредита, он сказал: "Ничего пока не могу по этому поводу сказать".