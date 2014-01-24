В Украине происходит попытка государственного переворота - Азаров

Как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров журналистам в Давосе (Швейцария).

«В Украине происходит попытка государственного переворота. И все, кто поддерживают этот переворот, должны четко сказать: да, мы за свержение законной власти в Украине, а не прятаться за мирными протестующими» , - сказал Азаров.

Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя считать протесты мирными после того , как так называемые мирные митингующие используют «коктейли Молотова», захватывают государственные учреждения и совершают другие противоправные действия.

Напомним, противостояние на ул. Грушевского продолжается с 19 января. Пострадали сотни людей, три человека - погибли.