Премьер Польши считает, что доверие к Януковичу потеряно

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в интервью журналистам после своего выступления в Сейме Польши.

"Давайте не переоценивать контактов с Президентом Януковичем. Мне досадно об этом говорить, но доверие к нему близится к нулю, что касается выполнения обязательств и серьезного отношения к этим делам", - сказал премьер, отвечая на вопрос, планирует ли он обсуждать ситуацию с главой украинского государства.

Читайте такжеFreedom House: Янукович утратил легитимность и должен уйтиТуск сказал, что контактами с Януковичем занимается Президент Польши Бронислав Коморовский, c которым он постоянно поддерживает контакт.

Однако, по его данным, Коморовскому до сих пор так и не удалось поговорить с Президентом Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Президент Польши заявил, что ему не удалось поговорить с Януковичем, которого он хотел призвать остановить эскалацию насилия в Киеве.