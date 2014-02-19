Премьер Польши считает, что доверие к Януковичу потеряно
Глава польского правительства Дональд Туск заявил сегодня в Варшаве, что доверие к Президенту Украины Виктору Януковичу "близко к нулю".
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в интервью журналистам после своего выступления в Сейме Польши.
"Давайте не переоценивать контактов с Президентом Януковичем. Мне досадно об этом говорить, но доверие к нему близится к нулю, что касается выполнения обязательств и серьезного отношения к этим делам", - сказал премьер, отвечая на вопрос, планирует ли он обсуждать ситуацию с главой украинского государства.
Читайте такжеFreedom House: Янукович утратил легитимность и должен уйтиТуск сказал, что контактами с Януковичем занимается Президент Польши Бронислав Коморовский, c которым он постоянно поддерживает контакт.
Однако, по его данным, Коморовскому до сих пор так и не удалось поговорить с Президентом Украины.
Как сообщал УНИАН, вчера вечером Президент Польши заявил, что ему не удалось поговорить с Януковичем, которого он хотел призвать остановить эскалацию насилия в Киеве.