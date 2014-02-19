Парламент Крыма начал сессию с минуты молчания в память погибших в Киеве милиционеров-крымчан
12:45, 19 февраля 2014Политика
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Верховный совет Крыма открыл сессию в среду с минуты молчания в память погибших во время столкновений в Киеве трех крымских сотрудников милиции.
Фото 27sev.com
Как сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов, погибли старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик Андрей Федюкин.
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