Парламент Крыма начал сессию с минуты молчания в память погибших в Киеве милиционеров-крымчан

Как сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов, погибли старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик Андрей Федюкин.

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