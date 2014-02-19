Коморовский и Меркель не смогли дозвониться до Януковича

Об этом глава польского государства сообщил в интервью польскому информационному агентству РАР.

”Не удалось, но надеюсь , что это еще возможно”, - сказал он.

”Хотел в первую очередь прежде предостеречь от действий, которые привели бы к дальнейшей эскалации конфликта. Недопустимо применение насилия и силы” , - сказал Коморовский.

Как сообщает ”Украинская правда”, канцлер ФРГ Ангела Меркель также пыталась дозвониться к Януковичу.

Об этом в своем твиттере написал журналист Welt - Gruppe Робин Александер.

”Немецкое правительство подтвердило, что Меркель тщетно пыталась дозвониться к Януковичу по телефону несколько раз сегодня”, - написал он в своем Твиттере .

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до сих пор ”Беркут” штурмует Майдан. Сообщается о десятках погибших и более тысячи раненых.

Янукович до сих пор не сделал никакого заявления по поводу этих событий .