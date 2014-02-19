В Киеве более тысячи раненых - Богомолец

В прямом эфире ”5 канала” она рассказала, что все киевские больницы переполнены. «В каждой больнице более сотни госпитализированных, счет уже идет на тысячи», - сказала она.

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По словам Богомолец, больницы отпускают легкораненых из-за нехватки мест.

Также она рассказала, что официально на 19.00 вторника, 18 февраля, в моргах находится семь тел. Но она прогнозирует, что сейчас эта цифра увеличилась.