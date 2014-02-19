В Киеве более тысячи раненых - Богомолец

00:19, 19 февраля 2014
Политика
0

Врач Ольга Богомолец заявляет, что в Киеве более тысячи раненых. 

Ольга Богомолец / Радио Свобода

В прямом эфире ”5 канала” она рассказала, что все киевские больницы переполнены. «В каждой больнице более сотни госпитализированных, счет уже идет на тысячи», - сказала она. 

Читайте такжеУже пять человек погибло на Майдане во время атаки Беркута

По словам Богомолец, больницы отпускают легкораненых из-за нехватки мест. 

Также она рассказала, что официально на 19.00 вторника, 18 февраля, в моргах находится семь тел. Но она прогнозирует, что сейчас эта цифра увеличилась.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter