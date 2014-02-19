Замаскированные под Самооборону Майдана ”титушки” готовят провокации - СМИ
00:09, 19 февраля 2014Политика
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Возле здания Управления милиции Киева на Большой Житомирской находится около 250-300 ”титушек” в одежде, характерной для Самообороны Майдана – каски и балаклавы. Они вооружены битами и арматурой.
По информации ZN.UA, этот отряд уже участвовал сегодня вместе с ”Беркутом” событиях на улицах Липской, Пилипа Орлика и Крепостном переулке. Сейчас они готовятся к проникновению на Майдан с целью провокаций, сообщает издание.
В то же время, одна из сотен Самообороны поднялась от Майдана к Михайловской площади, чтобы помешать ”титушкам” беспрепятственно спуститься на Майдан.
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