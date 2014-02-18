В Тернополе 300 человек захватили ОГА и окружили городское управление милиции

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим они забросали брусчаткой все фасадные окна здания, а вскоре поставили ультиматум милиции покинуть помещение. При этом они продолжали бросать камни.

Когда милиционеры начала выходить через черный ход, люди начали их преследовать, оттеснили за забор, а дальше за территорию ОГА на улицу Каменную. Милиционеры были в доспехах и металлическими щитами. В них бросали снежки и брусатку. Под давлением людей правоохранители бросились бежать в направлении бульвара Шевченко.

Кто-то бросил 3 дымовые шашки и гранаты, которые начали выделять едкий дым.

Сейчас люди окружили городское управление милиции.

Во время преследования милиционеров люди захватили нескольких мужчин в штатском, которые, по их словам, были милиционерами. Этих людей они привели в центральный шатер Штаба национального сопротивления на Театральной площади.

Сейчас под стены городского управления милиции прибыла карета скорой помощи, люди продолжают разбирать мостовую.