В Тернополе 300 человек захватили ОГА и окружили городское управление милиции
В Тернополе около 300 человек захватили здание областной государственной администрации и окружили городское управление милиции.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим они забросали брусчаткой все фасадные окна здания, а вскоре поставили ультиматум милиции покинуть помещение. При этом они продолжали бросать камни.
Когда милиционеры начала выходить через черный ход, люди начали их преследовать, оттеснили за забор, а дальше за территорию ОГА на улицу Каменную. Милиционеры были в доспехах и металлическими щитами. В них бросали снежки и брусатку. Под давлением людей правоохранители бросились бежать в направлении бульвара Шевченко.
Кто-то бросил 3 дымовые шашки и гранаты, которые начали выделять едкий дым.
Сейчас люди окружили городское управление милиции.
Во время преследования милиционеров люди захватили нескольких мужчин в штатском, которые, по их словам, были милиционерами. Этих людей они привели в центральный шатер Штаба национального сопротивления на Театральной площади.
Сейчас под стены городского управления милиции прибыла карета скорой помощи, люди продолжают разбирать мостовую.