Белый дом призвал Януковича немедленно возобновить переговоры с оппозицией

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление журналистам во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретаря президента США Джей Карни.

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”Мы призываем президента Януковича немедленно приступить к деэскалации ситуации и покончить с осложнениями на Майдане. Мы также призываем его возобновить диалог с лидерами оппозиции сегодня, чтобы разработать консенсусный путь для Украины”, - заявил он.

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”Мы шокированы сообщениями о происходящем насилии и о том, что вооруженный спецназ собирается на краю Майдана. Мы по-прежнему осуждаем насилие на улицах и излишнее применение силы с любой стороны. Силой нельзя разрешить кризис”, - добавил представитель Белого дома.

Он отказался прокомментировать развитие событий в Киеве на момент проведения брифинга. Карни также не стал отвечать на вопрос журналистов, вступали ли США в контакт с представителями украинских властей. Ранее вице-президент США Джо Байден неоднократно звонил Януковичу и требовал провести переговоры с оппозицией и не разгонять протестующих. США также пригрозили украинским чиновникам санкциями.