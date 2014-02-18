"Польские" патроны, обнаруженные на Грушевского, могли быть изготовлены в Украине - заявление

Патроны с маркировкой польского производителя FAM-PIONKI, обнаруженные в центре Киева, где имели место столкновения демонстрантов с правоохранителями, могли быть изготовлены в Украине.

Об этом свидетельствует переданное УНИАН официальное заявление польской компании.

"На украинском рынке действуют местные производители патронов для гладкоствольных ружей, которые производят их на базе закупленных, в том числе, элементов от нашей компании", - отмечается в заявлении, которое компания обнародовала из-за интереса к делу польских и украинских журналистов.

Компания отметила, что производит патроны, согласно полученной еще в 2003 году лицензии, и продает готовую продукцию и элементы патронов, как в Польше, так и за рубежом.

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"Согласно лицензии и действующему польскому и европейскому законодательству, Fabryka Amunicji Myśliwskiej (Фабрика охотничьих патронов) также продает свои изделия (амуницию к гладкоствольным ружьям и гильзы для их производства) на украинский рынок, и поэтому появление на нем наших изделий не является чрезвычайным экономическим происшествием, а результатом торговых контактов с многочисленными покупателями с этого рынка, которые компания поддерживает много лет", - отмечено в заявлении.

FAM-PIONKI отметила, что ставит свою маркировку как на готовые патроны, так и на их элементы.

Согласно данным официального веб-сайта польской компании, в Украине она сотрудничает по меньшей мере с двумя фирмами: "Сапсан-Сервис" из Львова и "Украинской вооруженной компанией" из Тернополя.

Представители FAM-PIONKI отказались от дополнительных комментариев УНИАН.

Вчера один из работников польской компании сказал агентству, что обнаруженные в Киеве синие гильзы с маркировкой FAM-PIONKI не дают оснований для того, чтобы однозначно утверждать, что это собственно специальные боевые патроны польской компании LFT6,8 12 калибра.

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О выявлении этих гильз написал польский журналист Петр Андрусечко, который также разместил их фотографии и отметил, что информация с сайта польского производителя свидетельствует о том, что собственно они используются для таких специальных боевых патронов. Это, в частности, подтверждает синий цвет гильз.

Как сообщал УНИАН, во время столкновений демонстрантов в центре Киеве в январе этого года погибли несколько человек, которые были застрелены картечью из оружия 12 калибра.

Оппозиция заявляет, что в митингующих стреляли украинские правоохранители, которые, в свою очередь, заверяют, что использовали во время столкновений исключительно сертифицированные и не боевые патроны.

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