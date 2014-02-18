Политикой нужно заниматься в Раде, а не на улице - Пайетт
12:01, 18 февраля 2014Политика
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Посол США в Украине выражает сожаление по поводу возобновления силового противостояния в Киеве.
Пайетт выражает сожаление по поводу возобновления силового противостояния в Киеве / REUTERS
Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт выразил сожаление по поводу усиления противостояния в Киеве.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«После позитивной динамики в выходные в Киеве, к сожалению, насилие возобновилось. Политикой нужно заниматься в Раде, а не на улице», - написал посол.
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На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих со стражами порядка.
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