Политикой нужно заниматься в Раде, а не на улице - Пайетт

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт выразил сожаление по поводу усиления противостояния в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«После позитивной динамики в выходные в Киеве, к сожалению, насилие возобновилось. Политикой нужно заниматься в Раде, а не на улице», - написал посол.

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Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Площади отправились к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих со стражами порядка.

Также начались столкновения в Мариинском парке.