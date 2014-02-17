В Одесской области установят памятник жертвам фашизма
23:07, 17 февраля 2014Политика
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Губернатор Одесской области Николай Скорик поручил до конца текущей недели оформить предложения по установлению памятник жертвам фашизма.
Как передает корреспондент УНИАН, поручение начальнику управления культуры и туризма, национальностей и религий обладминистрации Владиславу Станкову глава области дал на аппаратном совещании.
«До конца этой недели нужно дать предложения, что мы предлагаем сделать», - сказал Скорик, добавив, что к нему обратились несколько «благотворителей с предложениями в отношении своего возможного участия в этом процессе».
Вопрос установки памятника жертвам фашизма возник на совещании с вязи с тем, что весной 2014 года – 70 лет со дня освобождения Одессы и области от фашистских захватчиков.
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