В Одесской области установят памятник жертвам фашизма

Как передает корреспондент УНИАН, поручение начальнику управления культуры и туризма, национальностей и религий обладминистрации Владиславу Станкову глава области дал на аппаратном совещании.

«До конца этой недели нужно дать предложения, что мы предлагаем сделать», - сказал Скорик, добавив, что к нему обратились несколько «благотворителей с предложениями в отношении своего возможного участия в этом процессе».

Вопрос установки памятника жертвам фашизма возник на совещании с вязи с тем, что весной 2014 года – 70 лет со дня освобождения Одессы и области от фашистских захватчиков.