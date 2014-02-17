В Венецианской комиссии считают, что усиление гарантий судей – это стандарт СЕ

Так прокомментировал проект Закона №4135 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления отдельных гарантий независимости судей» один из его авторов - член парламентской делегации ПАСЕ, член Венецианской комиссии, народный депутат Владимир Пилипенко, сообщает газета "Закон и Бизнес".

Он также напомнил, что согласно решению Конституционного Суда от 01.12.2004 №19-рп/2004 создание надлежащего уровня безопасности судей и их семей является одной из конституционных гарантий независимости судей.

«Обеспечение надлежащего уровня безопасности судей есть не что иное, как имплементация международных стандартов. Украина - член Совета Европы, поэтому воплощение рекомендаций Совета Европы в отечественном законодательстве - наш приоритет, - отметил он. - Согласно многочисленных резолюций Комитета министров СЕ, государство и члены СЕ обязуются принять все необходимые меры для обеспечения безопасности судей, включая и физические меры».

Так, в частности, Комитет министров Совета Европы в рекомендации №94(12) «Независимость, действенность и роль судей» отметил, что государство должно принимать все надлежащие меры для обеспечения безопасности судей, в частности, правоохранительные органы должны охранять судей, которым могут угрожать или уже угрожают.

«Подчеркиваю, это стандарты СЕ. Обращаю внимание, что нормы законопроекта фактически повторяют аналогичные законодательные положения, существующие в странах СЕ, а также США», - сказал Пилипенко.

Напомним, 13 февраля народные депутаты Валерий Писаренко и Владимир Пилипенко зарегистрировали в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления отдельных гарантий независимости судей» (№ 4135). Документом предлагается предусмотреть дополнительные механизмы обеспечения безопасности и независимости судей. Среди них, в частности, такие:

- усиление административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений против правосудия и совершенствования отдельных законодательных положений в этой части;

- расширение перечня лиц, в отношении которых могут применяться специальные меры защиты (кроме судей, к этой категории людей относятся их близкие родственники и члены семьи);

- установление запрета на разглашение сведений о судье органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, лицами, которым эти сведения стали известны в

процессе служебной деятельности;

- предоставление судьям права на обеспечение мобильными устройствами оповещения об опасности, а также на оборудование жилья противопожарной и охранной сигнализациями счет госбюджета;

- расширение полномочий судебных приставов по обеспечению дисциплины в суде, в том числе путем применения специальных средств, которые используются во время охраны общественного порядка.