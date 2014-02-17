Ивано-Франковскую ОГА очистили от баррикад

Как передает корреспондент УНИАН, ночью площадь перед зданием Ивано-Франковской ОГА очистили от баррикад. Остался только мусор, несколько палаток. Шины и деревянные поддоны аккуратно сложены.

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С 15 на 16 февраля было освобождено помещение облгосадминистрации, которое покинули митингующие в соответствии с решением Совета ВО «Майдан». Однако не все участники мирной акции положительно это восприняли. Довольно много молодых активистов протестовали против «сдачи» ОГА. В руках держали транспаранты: "Сволочь - прочь от революции" и "ОГА сдали! Народ не спросили, какая цена???".

Также сегодня на 18.00 запланировано очередное вече на площади перед ОГА.