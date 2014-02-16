Экс-посол США: если в Украине не стартует настоящий политический процесс, протесты начнутся снова

Такое мнение высказал экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в своем блоге Twitter, пишет Украинская правда.

По его мнению, амнистия в отношении активистов Майдана, освобождение здания КГГА, ул.Грушевского должны снизить напряжение в Киеве.

"Но остается вопрос: готов ли президент Янукович к участию в подлинном диалоге и готов ли на реальные уступки в ответ на требования оппозиции и Майдана?", - отметил Пайфер.

Также он уверен, что "если подлинный политический процесс не стартует, напряженность на улицах Киева и в других городах Украины, вероятно, возрастет снова".

При этом Пайфер высказался в поддержку визовых и финансовых санкций для Украины со стороны США и ЕС, однако подчеркнул: "Это может помочь, но не стоит думать, что они – чудодейственное средство, чтобы решить проблему кризиса".