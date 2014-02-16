Митинги Автомайдана состоялись в США, Италии и Англии

В Лондоне также состоялся уже 60-й по счету митинг. Об этом сообщает VIDIA.

В Рочестере, что в США, перед Автомайданом молились за мир в Украине, впоследствии проехались по городу с флагами и символикой на автомобилях.

Свой второй Автомайдан провели в Чикаго. Здесь акцию организовал молодой диаспорянин Михаил Глебов, который со своим братом провел несколько ночей на Майдане в Киеве.

Украинцы в Италии также провели Автомайдан в городе Тривенето. На авто были надписи “Янукович - Диктатор” и призывы к итальянцев “Помогите!”.

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В Лондоне украинцы провели, по данным активистов, уже 60-ю акцию в поддержку Евромайдана. На этот раз пикетировали Посольство России, где потребовали “убрать руки от Украины”. Затем отправились к дому Пинчука с лозунгами “Пинчук, сделай свой выбор!”.

В воскресенье лондонские украинцы соберутся на свою 61-в акцию, которая состоится возле посольства Украины.