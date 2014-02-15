"Правый сектор" вновь предупреждает о возможных терактах

Об этом говорится в заявлении лидера организации Дмитрия Яроша в социальной сети Facebook.

Ярош напомнил, что "Правый сектор" уже выступал с официальным заявлением о возможной подготовке терактов с целью дискредитации организации и протестного движения в целом, при участии ФСБ и, возможно, отдельных представителей МВД Украины.

Читайте такжеВ «Правом секторе» не исключают, что ФСБ готовит в Украине серию терактов«К сожалению, наши оперативные источники продолжают сообщать о вероятности этих терактов», - написал он.

Учитывая это, Ярош считает нужным еще раз опровергнуть эту информацию.

«Еще раз сообщаем, что не планируем никаких терактов. Если они состоятся, ответственность за них будет лежать на иностранных факторах и МВД, но никак не на нас», - подчеркнул Ярош.

Также лидер «Правого сектора» выразил надежду, что настоящие виновники будут наказаны.

« Даст Бог, и после победы национальной революции виноватые в вероятных терактах понесут наказание так же, как и другие преступники, которые прислуживают нынешнем криминально-олигархическому режиму и иностранным имперским центрам», - резюмировал Ярош.