В Крыму избили американца, друзья которого поддерживают Евромайдан

Американцу досталось за то, что он находился в компании друзей, поддерживающих Евромайдан, пишут 15 минут.

"Это то, что с вами будет, если вы будете стоять с другом в Симферополе, который, когда его спросили, заявил, что поддерживает Евромайдан. Ганьба. Стыдно!", - так подписал свою фотографию Джеффри Лубби.

По информации американца, с его друзьями все в порядке. "Но я горжусь ими за то, что они выражают свои взгляды, не применяя насилия! Они не фашисты, просто мирные люди, которые никого не беспокоят. Выводы делайте сами, пожалуйста. Украина нуждается в вас", - написал Лубби.

Справка. Проект "Диверсификация и поддержка туристического сектора Крыма" реализуется на средства ЕС при поддержке Министерства курортов и туризма АРК. Цель проекта - содействие диверсификации индустрии туризма в Крыму и создание более сбалансированного и привлекательного туристического продукта. Для этого ЕС выделил 5 миллионов евро.