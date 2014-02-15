Янукович назвал причину начала протестов в Украине

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время интервью журналисту Виталию Коротичу.

«Общество не было проинформировано своевременно. Не хватало этой работы. В последнее время эта мечта, этот романтизм, в большей степени эмоции и мечты людей привели к этому протесту», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что при подготовке к подписанию Соглашения не были проведены и парламентские слушания по этому вопросу.

«Мы не сделали такой оценки: а что же будет тогда, когда мы подпишем и начнем выполнять это Соглашение? Что произойдет? Работа в последние месяцы перед подписанием этого Соглашения была достаточно сложной, но она полностью открыла нам картину ближайшего будущего в случае того, если мы его подпишем», - сказал Виктор Янукович.