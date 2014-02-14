В Тернополе состоится народная олимпиада c метанием брусчатки и бегом по шинам

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель городского головы Тернополя Леонид Бицюра, мероприятие начнется на Театральной площади, а продолжится на городском стадионе.

По его словам, олимпиада организуется как реакция жителей города на последние события в Украине и России.

«Проведение народной олимпиады – инициатива тернополян. Согласно замыслу, будет и зажжение олимпийского огня, парад олимпийцев и торжественное исполнение гимна «Горіла шина, палала»,- рассказал Бицюра.

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Олимпиада будет проходить в три этапа. Во время первого участников ожидает метание брусчатки на меткость, перетягивание каната, метание копья на меткость, во втором – разборка-сборка автомата Калашникова на скорость, поднятие автомобильной шины, перенесения потерпевшего на носилках, перекатывание шины, бег по шинам, бег с двумя шинами в руках. На третьем этапе состоятся соревнования стенка на стенку.

Участие в олимпиаде примут 20 команд. Торжественное закрытие народной олимпиады и награждение победителей состоится в воскресенье, 16 января во время Народного вече.

Эмблемой народной олимпиады стали четыре кольца в виде шин, а пятое – в виде мишени.

«Шина стала символом революционных событий в Украине, а мишень означает, что в настоящее время каждый украинец под прицелом антизаконных действий преступников», – объяснил значение эмблемы Бицюра.