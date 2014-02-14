Чечетова забросали обертками от конфет
17:12, 14 февраля 2014Политика
1
Члены Самообороны Майдана забросали народного депутата от Партии регионов Михаила Чечетова обертками от конфет.
Чечетова встретил отряд Самообороны Майдана
Как передает корреспондент УНИАН, на углу улицы Институтской и Шелковичной колонна бойцов самообороны встретила Чечетова.
Сразу несколько десятков активистов окружили его и начали выкрикивать: “Дерижер!”, “Быдло!” и “Ганьба!”. После этого командиры отрядов самообороны вывели Чечетова из окружения и провели народного депутата за милицейский кордон на улице Шелковичной в сторону здания Верховной Рады.
Читайте такжеБойцы ВВ попрятались за автомобили во время шествия Самообороны Майдана
Чечетов попал в руки митингующих
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter