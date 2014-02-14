Чечетова забросали обертками от конфет

Как передает корреспондент УНИАН, на углу улицы Институтской и Шелковичной колонна бойцов самообороны встретила Чечетова.

Сразу несколько десятков активистов окружили его и начали выкрикивать: “Дерижер!”, “Быдло!” и “Ганьба!”. После этого командиры отрядов самообороны вывели Чечетова из окружения и провели народного депутата за милицейский кордон на улице Шелковичной в сторону здания Верховной Рады.

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