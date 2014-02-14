"Правый сектор" заявил о готовности освободить улицу Грушевского

Соответствующее заявление организации размещено на ее странице в соцсети "Вконтакте".

"Сегодня, по нашему требованию, по решению судов был освобожден последний заложник. В связи с этим Правый сектор заявляет о готовности способствовать возобновлению транспортного сообщения по ул. Грушевского. Также требуем немедленного закрытия всех уголовных дел против наших побратимов", - подчеркивается в заявлении.

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В то же время его авторы отмечают, что "в случае невыполнения этого требования в кратчайший срок оставляем за собой право действовать по собственному усмотрению".

Как сообщал УНИАН, 29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Юрия Мирошниченко «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний» об амнистии задержанных участников Евромайдана.

Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие на протяжении 15-ти дней освободят админздания и ул. Грушевского. Оппозиция за данный документ не голосовала, и считает, что амнистия должна быть безоговорочной, в противном случае власть использует задержанных активистов как заложников.

2 февраля закон об амнистии участников акций протеста после освобождения занятых административных зданий вступил в силу.

17 февраля истекает срок выполнения условий, при которых будут освобождены от уголовной ответственности участники акции.

13 февраля прокурор Киева Николай Бескишкий заявил, что для освобождения протестующих от уголовной ответственности остальные участники акции должны обязательно освободить помещение КГГА, улицу Грушевского и все центральные улицы в столице, где установлены баррикады.