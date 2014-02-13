Фюле навестил в больнице раненых на Грушевского милиционеров

Как сообщила пресс-служба МВД, посещение лечебных учреждений впервые стало частью программы его визита.

Фюле ознакомился с условиями лечения украинских милиционеров, пострадавших во время массовых столкновений на улице Грушевского в столице.

Кроме того, представители МВД продемонстрировали еврокомиссару видеокадры, на которых "зафиксированы последствия противоправных деяний участников массовых беспорядков".

Фюле также имел возможность пообщаться с несколькими милиционерами, которые сейчас проходят курс лечения в центральном госпитале министерства.

По словам еврокомиссара, для него в данный момент не важно, на какой из сторон баррикад были пострадавшие, так как это - люди, которые получили ранения. Он также отметил, что хотел выразить им обычную человеческую солидарность и поблагодарить врачей за их профессиональную работу.

"Я хотел бы обратиться к политикам: когда они будут рассматривать вопросы настоящего и завтрашнего дня Украины, чтобы они имели в виду, что некоторые их решения имеют вот такие последствия", - подчеркнул Фюле.